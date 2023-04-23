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Жильё в Kemi-Tornion seutukunta, Финляндия

Кеми
26
Торнио
18
Тервола
4
Кеминмаа
3
Симо
2
Karunki
1
58 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Кеми, Финляндия
Квартира 2 спальни
Кеми, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м² 1/1 Этаж
€ 129,000
Таунхаус в популярном районе Тервахарью в г. КЕМИ. Централизованное отопление с водяноц цирк…
Дом в Симо, Финляндия
Дом
Симо, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Дом для…
Квартира в Кеми, Финляндия
Квартира
Кеми, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В р…
Таунхаус в Кеми, Финляндия
Таунхаус
Кеми, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухкомна…
Дом 2 спальни в Тервола, Финляндия
Дом 2 спальни
Тервола, Финляндия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м² 1/2 Этаж
€ 79,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира в Кеми, Финляндия
Квартира
Кеми, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Однокомна…
Квартира в Кеми, Финляндия
Квартира
Кеми, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухком…
Дом 3 спальни в Торнио, Финляндия
Дом 3 спальни
Торнио, Финляндия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 127 м² 1/1 Этаж
€ 297,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира в Кеми, Финляндия
Квартира
Кеми, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Дом в Кеми, Финляндия
Дом
Кеми, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В т…
Квартира в Кеми, Финляндия
Квартира
Кеми, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В р…
Дом 3 спальни в Юли-Раумо, Финляндия
Дом 3 спальни
Юли-Раумо, Финляндия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 140 м² 1/1 Этаж
€ 132,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира в Кеми, Финляндия
Квартира
Кеми, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Квартира в Кеми, Финляндия
Квартира
Кеми, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухкомна…
Квартира в Кеми, Финляндия
Квартира
Кеми, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Про…
Квартира в Кеми, Финляндия
Квартира
Кеми, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Это…
Квартира в Торнио, Финляндия
Квартира
Торнио, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Однокомна…
Дом 4 спальни в Kylaejoki, Финляндия
Дом 4 спальни
Kylaejoki, Финляндия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 172 м² 2/2 Этаж
€ 230,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальня в Торнио, Финляндия
Квартира 1 спальня
Торнио, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 52 м² 2/3 Этаж
€ 129,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальня в Торнио, Финляндия
Квартира 1 спальня
Торнио, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м² 2/4 Этаж
€ 128,400
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира в Кеми, Финляндия
Квартира
Кеми, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Дом в Кеминмаа, Финляндия
Дом
Кеминмаа, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В р…
Квартира в Кеми, Финляндия
Квартира
Кеми, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухкомна…
Квартира в Кеми, Финляндия
Квартира
Кеми, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Квартира в Кеми, Финляндия
Квартира
Кеми, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Ухо…
Таунхаус в Кеми, Финляндия
Таунхаус
Кеми, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Ухо…
Дом 1 спальня в Тервола, Финляндия
Дом 1 спальня
Тервола, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 95 м² 1/1 Этаж
€ 59,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 4 спальни в Юли-Раумо, Финляндия
Дом 4 спальни
Юли-Раумо, Финляндия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 141 м² 1/1 Этаж
€ 50,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальни в Kylaejoki, Финляндия
Дом 3 спальни
Kylaejoki, Финляндия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 183 м² 1/1 Этаж
€ 146,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальня в Торнио, Финляндия
Квартира 1 спальня
Торнио, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 56 м² 3/5 Этаж
€ 79,990
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.

Параметры недвижимости в Kemi-Tornion seutukunta, Финляндия

с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитная
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