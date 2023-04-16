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Купить вилла в Трогир, Хорватия

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7 объектов найдено
Вилла 5 спаленв Трогир, Хорватия
Вилла 5 спален
Трогир, Хорватия
7 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 3
€ 1,300,000
Продается прекрасная вилла, расположенная в пригороде Трогира, всего в 30 м от пляжа. Вилла …
Вилла 7 спаленв Трогир, Хорватия
Вилла 7 спален
Трогир, Хорватия
10 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 3
€ 2,000,000
Продается элегантно оформленный дом, расположенный возле моря в небольшом городке в 15 км от…
Вилла 4 спальнив Трогир, Хорватия
Вилла 4 спальни
Трогир, Хорватия
6 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 3
€ 1,250,000
Продается современная трехэтажная вилла площадью 330 м2, расположенная в привлекательном мес…
Вилла 5 спаленв Трогир, Хорватия
Вилла 5 спален
Трогир, Хорватия
9 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 4
€ 4,500,000
Продается роскошная вилла 400 м2, расположенная в привлекательном месте недалеко от Трогира,…
Вилла 5 спаленв Трогир, Хорватия
Вилла 5 спален
Трогир, Хорватия
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 2
€ 1,600,000
Продается прекрасная вилла, площадью 300 м2, расположенная на исключительной локации на остр…
Вилла 4 спальнив Трогир, Хорватия
Вилла 4 спальни
Трогир, Хорватия
6 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 3
€ 2,800,000
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Вилла 5 спаленв Трогир, Хорватия
Вилла 5 спален
Трогир, Хорватия
6 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 2
€ 1,250,000
Мы продаем новую виллу в идеальном месте, расположенном в непосредственной близости от истор…
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