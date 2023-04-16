Купить дом в Трогир, Хорватия

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Realting.com
Хорватия
Сплитско-Далматинская жупания
Трогир
Дома
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Дом
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25 объектов найдено
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Дом 5 спален
Трогир, Хорватия
6 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 1,200,000
Продается красивый отдельно стоящий каменный дом, расположенный в окрестностях Трогира. Крис…
Дом 19 комнат
Трогир, Хорватия
19 Количество комнат
Количество этажей 3
€ 1,280,000
Этот гостевой дом расположен в тихом месте в 20 км от Трогира и в 10 км от Рогозницы. Дом с…
Вилла 5 спален
Трогир, Хорватия
7 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 1,300,000
Продается прекрасная вилла, расположенная в пригороде Трогира, всего в 30 м от пляжа. Вилла …
Дом 5 спален
Трогир, Хорватия
5 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 630,000
Продается полностью оборудованный и меблированный дом в очаровательной приморской дере…
Вилла 7 спален
Трогир, Хорватия
10 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 2,000,000
Продается элегантно оформленный дом, расположенный возле моря в небольшом городке в 15 км от…
Вилла 4 спальни
Трогир, Хорватия
6 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 1,250,000
Продается современная трехэтажная вилла площадью 330 м2, расположенная в привлекательном мес…
Вилла 5 спален
Трогир, Хорватия
9 Количество комнат
5 ванных комнат
Количество этажей 4
€ 4,500,000
Продается роскошная вилла 400 м2, расположенная в привлекательном месте недалеко от Трогира,…
Вилла 5 спален
Трогир, Хорватия
6 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 1,600,000
Продается прекрасная вилла, площадью 300 м2, расположенная на исключительной локации на остр…
Дом 5 спален
Трогир, Хорватия
7 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 1,000,000
Продается отличный новый дом, расположенный в тихой бухте в небольшом прибрежном городке нед…
Вилла 4 спальни
Трогир, Хорватия
6 Количество комнат
5 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 2,800,000
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ПРОДАЖА АГЕНТСТВА! Мы являемся посредником в продаже фантастической ново…
Вилла 5 спален
Трогир, Хорватия
6 Количество комнат
5 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 1,250,000
Мы продаем новую виллу в идеальном месте, расположенном в непосредственной близости от истор…
Дом 15 комнат
Трогир, Хорватия
15 Количество комнат
8 ванных комнат
532 м²
Цена по запросу
1-Й РЯД ОТ МОРЯ, отдельно стоящий многоквартирный дом ок. 532 м2 на 4 этажах на участке 1350…
Дом 3 комнаты
Трогир, Хорватия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
66 м²
€ 140,000
Trogir, old stone house for renovation in a row, net area of 66 m2, on three floors. EXCL…
Дом 5 комнат
Трогир, Хорватия
5 Количество комнат
1 ванных комнат
156 м²
€ 307,000
Трогир, каменный дом в ряду ок. 156 м2 на 4 этажах. Очаровательный пятисотлетний каменный д…
Дом 3 комнаты
Трогир, Хорватия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
139 м²
€ 275,000
Трогир, центер, трехкомнатная квартира дуплекс 138,93 м2 на чердаке каменного дома. Он сост…
Дом 6 комнат
Трогир, Хорватия
6 Количество комнат
2 ванных комнат
300 м²
€ 500,000
Трогир, особняк недалеко от центра. Площадь дома: ок. 300м2 Два этажа ок. 150 кв.м. Площа…
Дом 4 комнаты
Трогир, Хорватия
4 Количество комнат
125 м²
€ 245,000
Трогир - центр, уютная трехкомнатная квартира площадью 84 м2 с гаражом, расположенная на пер…
Дом 2 комнаты
Трогир, Хорватия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
96 м²
Цена по запросу
Трогир, отдельно стоящий каменный дом ок. 96 м2 на 4 этажах. Этот 600-летний каменный дом, …
Дом 3 комнаты
Трогир, Хорватия
3 Количество комнат
149 м²
€ 560,000
Трогир. Старый каменный дом с деловым пространством и большим садом на продажу в центре Трог…
Дом 3 комнаты
Трогир, Хорватия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
120 м²
€ 190,000
Apartment in a family house in Trogir - district Zulijan Apartment area cca.120m2 (includin…
Дом 7 комнат
Трогир, Хорватия
7 Количество комнат
3 ванных комнат
245 м²
Цена по запросу
Трогир, жилое и коммерческое здание в старом городе Старый каменный дом в ряду ок. 245 м2 н…
Дом 3 комнаты
Трогир, Хорватия
3 Количество комнат
128 м²
Цена по запросу
Трогир, каменный дом в ряд 128 м2 на 4 этажах. Он состоит из 3 спален, 2 ванных комнат, туа…
Дом 4 комнаты
Трогир, Хорватия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
174 м²
€ 383,000
Трогир, центр Далматинский каменный дом в старом городе Общая площадь дома: 174 м2 нетто …
Дом 15 комнат
Трогир, Хорватия
15 Количество комнат
14 ванных комнат
1 300 м²
€ 1,300,000
Трогир, 500 м от центра Жилой дом ок. 1300 м2 на 5 этажах на участке 800 м2. Подвал, цокол…
Дом 4 комнаты
Трогир, Хорватия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
160 м²
€ 260,000
Трогир - Кртине, отдельно стоящий дом ок. 160 м2 на 3 этажах, на участке 726 м2. Этот семей…
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