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Realting.com
Хорватия
Дубровницко-Неретванская жупания
Opcina Vela Luka
Дома
Дома в Opcina Vela Luka, Хорватия
Дом
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9 объектов найдено
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Дом 3 комнаты
Vela Luka, Хорватия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
115 м²
€ 230,000
Вела Лука Комфортабельный отдельно стоящий дом общей жилой площадью 115 м2, 1975 года постр…
Вилла 4 спальни
Vela Luka, Хорватия
7 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 1,280,000
For sale a beautiful house located on the beach, in the suburbs of Vela Luka on the island o…
Дом 3 спальни
Vela Luka, Хорватия
7 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 756,000
For sale beautifully decorated house of 252 m2, located in the center of a seaside town on t…
Дом 5 спален
Vela Luka, Хорватия
9 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 3
Цена по запросу
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ПРОДАЖА АГЕНТСТВА! Продается просторный трехэтажный дом в пригороде Вела Луки, …
Дом 1 комната
Vela Luka, Хорватия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
94 м²
€ 600,000
ВЕЛА ЛУКА, 3,5 км от Вела Лука, отдельно стоящий дом площадью 94 м2, построенный в 2011 году…
Дом 4 комнаты
Vela Luka, Хорватия
4 Количество комнат
167 м²
€ 200,000
Дом с парковкой и двором, 167 м2, Вела Лука Меблированный и оборудованный дом около 167 м2 н…
Вилла 3 спальни
Vela Luka, Хорватия
4 ванных комнат
180 м²
€ 2,200,000
Расположение: остров Корчула Центр города: 5 км Площадь помещения: 420 м2. Площадь уча…
Дом 4 комнаты
Vela Luka, Хорватия
4 Количество комнат
252 м²
Цена по запросу
КОРКУЛА, ВЕЛА ЛУКА, ЦЕНТР, дом 252м2 на 3 этажах с офисными помещениями на первом этаже. На …
Дом 6 комнат
Vela Luka, Хорватия
6 Количество комнат
210 м²
€ 315,000
Дом с садом 563 м2, 210 м2, Вела Лука, Корчула Дом расположен на двух этажах или 2 квартиры,…
Параметры недвижимости в Opcina Vela Luka, Хорватия
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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