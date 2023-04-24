Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Хорватия
  3. Дубровницко-Неретванская жупания
  4. Opcina Vela Luka
  5. Дома

Дома в Opcina Vela Luka, Хорватия

9 объектов найдено
Дом 3 комнаты в Vela Luka, Хорватия
Дом 3 комнаты
Vela Luka, Хорватия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 115 м²
€ 230,000
Вела Лука Комфортабельный отдельно стоящий дом общей жилой площадью 115 м2, 1975 года постр…
Вилла 4 спальни в Vela Luka, Хорватия
Вилла 4 спальни
Vela Luka, Хорватия
7 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 1,280,000
For sale a beautiful house located on the beach, in the suburbs of Vela Luka on the island o…
Дом 3 спальни в Vela Luka, Хорватия
Дом 3 спальни
Vela Luka, Хорватия
7 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 756,000
For sale beautifully decorated house of 252 m2, located in the center of a seaside town on t…
Дом 5 спален в Vela Luka, Хорватия
Дом 5 спален
Vela Luka, Хорватия
9 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 3
Цена по запросу
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ПРОДАЖА АГЕНТСТВА! Продается просторный трехэтажный дом в пригороде Вела Луки, …
Дом 1 комната в Vela Luka, Хорватия
Дом 1 комната
Vela Luka, Хорватия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 94 м²
€ 600,000
ВЕЛА ЛУКА, 3,5 км от Вела Лука, отдельно стоящий дом площадью 94 м2, построенный в 2011 году…
Дом 4 комнаты в Vela Luka, Хорватия
Дом 4 комнаты
Vela Luka, Хорватия
4 Количество комнат 167 м²
€ 200,000
Дом с парковкой и двором, 167 м2, Вела Лука Меблированный и оборудованный дом около 167 м2 н…
Вилла 3 спальни в Vela Luka, Хорватия
Вилла 3 спальни
Vela Luka, Хорватия
4 ванных комнат 180 м²
€ 2,200,000
Расположение: остров Корчула Центр города: 5 км Площадь помещения: 420 м2. Площадь уча…
Дом 4 комнаты в Vela Luka, Хорватия
Дом 4 комнаты
Vela Luka, Хорватия
4 Количество комнат 252 м²
Цена по запросу
КОРКУЛА, ВЕЛА ЛУКА, ЦЕНТР, дом 252м2 на 3 этажах с офисными помещениями на первом этаже. На …
Дом 6 комнат в Vela Luka, Хорватия
Дом 6 комнат
Vela Luka, Хорватия
6 Количество комнат 210 м²
€ 315,000
Дом с садом 563 м2, 210 м2, Вела Лука, Корчула Дом расположен на двух этажах или 2 квартиры,…

Параметры недвижимости в Opcina Vela Luka, Хорватия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти