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Виллы в Opcina Dugi Rat, Хорватия

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1 объект найдено
Вилла 2 комнаты в Jesenice, Хорватия
Вилла 2 комнаты
Jesenice, Хорватия
2 Количество комнат 2 ванных комнат 206 м²
€ 720,000
Дуги Рац, Есенице. Роскошная вилла под строительство 206 м2 на двух этажах, на участке 344 м…

Параметры недвижимости в Opcina Dugi Rat, Хорватия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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