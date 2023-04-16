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Купить вилла в Корчула, Хорватия

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11 объектов найдено
Вилла 4 спальнив Корчула, Хорватия
Вилла 4 спальни
Корчула, Хорватия
8 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 4
€ 1,150,000
Каменная вилла построена каскадно и разделена на четыре уровня и четыре полностью функционал…
Вилла 6 спаленв Корчула, Хорватия
Вилла 6 спален
Корчула, Хорватия
7 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 2
€ 500,000
Продается вилла на острове Корчула, всего в 400 метрах от моря, и в нескольких минутах ходьб…
Вилла 4 спальнив Корчула, Хорватия
Вилла 4 спальни
Корчула, Хорватия
6 Количество комнат 6 ванных комнат Количество этажей 3
Цена по запросу
Продается элитная трехэтажная вилла, расположенная в тихой бухте на острове Корчула. Вилла р…
Вилла 5 спаленв Корчула, Хорватия
Вилла 5 спален
Корчула, Хорватия
8 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 500,000
Вилла 4 спальнив Корчула, Хорватия
Вилла 4 спальни
Корчула, Хорватия
6 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 3
€ 1,600,000
Продается строящаяся вилла, общей площадью 398 м2, расположенная на исключительной локации в…
Вилла 9 спаленв Корчула, Хорватия
Вилла 9 спален
Корчула, Хорватия
13 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 3
€ 1,300,000
Продается красивая трехэтажная вилла в первой линии у прекрасного синего моря, расположенная…
Вилла 3 спальнив Корчула, Хорватия
Вилла 3 спальни
Корчула, Хорватия
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 2,000,000
Продаются две эксклюзивные недавно построенные виллы с видом на море. Они расположены в небо…
Вилла 4 спальнив Корчула, Хорватия
Вилла 4 спальни
Корчула, Хорватия
2 ванных комнат 130 м²
€ 1,250,000
Расположение: остров Корчула Прямой доступ к морю Вела Лука находится в 7 км Внутреннее прос…
Вилла 5 спаленв Корчула, Хорватия
Вилла 5 спален
Корчула, Хорватия
4 ванных комнат 367 м²
€ 1,850,000
Расположение: остров Корчула Центр города: 10 км Внутреннее пространство: 367m2 Размер участ…
Вилла 4 спальнив Корчула, Хорватия
Вилла 4 спальни
Корчула, Хорватия
3 ванных комнат 319 м²
€ 1,600,000
Расположение: остров Корчула. Внутреннее пространство: 319м2 Размер участка: 811m2 Спальни: …
Вилла 7 спаленв Корчула, Хорватия
Вилла 7 спален
Корчула, Хорватия
8 ванных комнат 450 м²
€ 1,900,000
Расположение: остров Коркула, Дубровник Аэропорт: 100 км Полы: 3 Каменный дом: белы…
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