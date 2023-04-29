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Виллы в Grad Omis, Хорватия

Омиш
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6 объектов найдено
Вилла 8 спален в Borak, Хорватия
Вилла 8 спален
Borak, Хорватия
11 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 3
€ 1,254,000
Продается красивая трехэтажная вилла, общей площадью 817,52 м2, расположенная в тихом месте …
Вилла 4 спальни в Омиш, Хорватия
Вилла 4 спальни
Омиш, Хорватия
5 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 3
€ 1,350,000
Продается эксклюзивная вилла, расположенная среди скал в одной из самых красивых частей Далм…
Вилла 4 спальни в Borak, Хорватия
Вилла 4 спальни
Borak, Хорватия
5 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 3
€ 1,700,000
Продается новая красивая вилла с видом на море, расположенная в оживленном туристическом при…
Вилла 4 спальни в Borak, Хорватия
Вилла 4 спальни
Borak, Хорватия
6 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 3
€ 1,700,000
Продать крестовину не только положены, но не по, не по, не по, не по, не по.  Цокольный…
Вилла 5 комнат в Lokva Rogoznica, Хорватия
Вилла 5 комнат
Lokva Rogoznica, Хорватия
5 Количество комнат 6 ванных комнат 350 м²
€ 1,700,000
Омиш Роскошная отдельностоящая вилла общей площадью 350м2, построенная в 2021 году. на учас…
Вилла 5 комнат в Lokva Rogoznica, Хорватия
Вилла 5 комнат
Lokva Rogoznica, Хорватия
5 Количество комнат 6 ванных комнат 330 м²
€ 1,700,000
Омиш Роскошная отдельно стоящая вилла общей площадью 330м2, построенная в 2020 году. на уча…

Параметры недвижимости в Grad Omis, Хорватия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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