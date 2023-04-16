Хорватия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Хорватии
Новые дома в Хорватии
Все новостройки в Хорватии
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Хорватии
Жилая
Квартира в Хорватии
Дом в Хорватии
Вилла
Коттедж
Земельные участки в Хорватии
Элитная недвижимость в Хорватии
Найти агента в Хорватии
Агентства недвижимости в Хорватии
Агенты в Хорватии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Хорватии
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Хорватии
Найти агента в Хорватии
Агентства недвижимости в Хорватии
Агенты в Хорватии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Хорватии
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Хорватия
Дубровницко-Неретванская жупания
Grad Dubrovnik
Квартиры
Купить квартиру в Grad Dubrovnik, Хорватия
Дубровник
8
Квартира
Очистить
9 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Квартира 5 комнат
Дубровник, Хорватия
5 Количество комнат
3 ванных комнат
178 м²
€ 830,000
Дубровник, Горица - первая линия от моря Красивая, уютная пятикомнатная квартира 178 м2 на …
Квартира 3 комнаты
Дубровник, Хорватия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
2/3 Этаж
€ 592,400
Привлекательная квартира, 1-й ряд к морю, 70 м2, побережье Лапад, Дубровник Меньшее жилое зд…
Квартира 4 комнаты
Дубровник, Хорватия
4 Количество комнат
101 м²
3/3 Этаж
€ 878,824
Пентхаус, 1-й ряд к морю, 101 м2, побережье Лапад, Дубровник Меньшее жилое здание, которое в…
Квартира 3 комнаты
Sustjepan, Хорватия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
94 м²
1 Этаж
€ 325,000
3-комнатная квартира с 3 террасами и видом, 93,97м2, Груж, Дубровник Просторные апартаменты …
Квартира 3 спальни
Дубровник, Хорватия
3 ванных комнат
116 м²
€ 810,000
Расположение: Старый город Дубровника, часть здания дворца ( Обычный епископ ) очень уникаль…
Квартира 2 спальни
Дубровник, Хорватия
2 ванных комнат
128 м²
€ 900,000
Расположение: Дубровник Старый городДубровникский собор: 3 метра Квартира и 2 сувенирных маг…
Квартира 2 спальни
Дубровник, Хорватия
2 ванных комнат
110 м²
€ 625,000
Расположение: Дубровник, Плоче Спальни: 2 Ванные комнаты: 2 Сауна комната: 1 Внутреннее прос…
Квартира 1 комната
Дубровник, Хорватия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
€ 350,000
Дубровник, Груж, продаем квартиру, пентхаус 70м2, расположенный в первом ряду от моря вдоль …
Квартира 3 комнаты
Nova Mokosica, Хорватия
3 Количество комнат
80 м²
8 Этаж
€ 200,000
Недавно отремонтированная двухуровневая квартира, вид на реку, 80 м2, Нова Мокошица Недавно …
Параметры недвижимости в Grad Dubrovnik, Хорватия
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты