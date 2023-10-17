Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Хорватия
  4. Дуплексы

Дуплексы в Хорватии

Город Умаг
4
Умаг
4
Дуплекс В архив
Очистить
4 объекта найдено
Дуплекс 2 спальни с видом на море, с террасой, с бассейном в Monterol, Хорватия
Дуплекс 2 спальни с видом на море, с террасой, с бассейном
Monterol, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Роскошная недвижимость Фаркаш продает квартиру на двух этажах с боковым видом на море. Он со…
€233,803
Дуплекс 2 спальни с видом на море, с террасой, с бассейном в Monterol, Хорватия
Дуплекс 2 спальни с видом на море, с террасой, с бассейном
Monterol, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Квартира на двух этажах с боковым видом на море. Он состоит из кухни 2-го этажа с гостиной, …
€232,037
Дуплекс 2 спальни с видом на море, с террасой, с бассейном в Monterol, Хорватия
Дуплекс 2 спальни с видом на море, с террасой, с бассейном
Monterol, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
Роскошная недвижимость Фаркаш продает квартиру на двух этажах с видом на море. Он состоит и…
€216,192
Дуплекс 2 спальни с видом на море, с террасой, с бассейном в Monterol, Хорватия
Дуплекс 2 спальни с видом на море, с террасой, с бассейном
Monterol, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
Роскошная недвижимость Фаркаш продает квартиру на двух этажах с видом на спортивные площадки…
€210,508

Параметры недвижимости в Хорватии

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти