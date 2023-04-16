Хорватия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Хорватии
Новые дома в Хорватии
Все новостройки в Хорватии
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Хорватии
Жилая
Квартира в Хорватии
Дом в Хорватии
Вилла
Коттедж
Земельные участки в Хорватии
Элитная недвижимость в Хорватии
Найти агента в Хорватии
Агентства недвижимости в Хорватии
Агенты в Хорватии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Хорватии
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Хорватии
Найти агента в Хорватии
Агентства недвижимости в Хорватии
Агенты в Хорватии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Хорватии
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Хорватия
Дубровницко-Неретванская жупания
Grad Dubrovnik
Дубровник
Дома
Купить дом в Дубровник, Хорватия
Дом
Очистить
14 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Вилла 4 спальни
Дубровник, Хорватия
5 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 1,550,000
Продается недавно построенная роскошная вилла современной архитектуры, расположенная недалек…
Вилла 7 спален
Дубровник, Хорватия
8 Количество комнат
7 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 2,000,000
Продается красивая каменная вилла, расположенная в небольшом прибрежном городке недалеко от …
Вилла 4 спальни
Дубровник, Хорватия
3 ванных комнат
200 м²
€ 1,350,000
Центр: 1кмМоре: 300м Внутреннее пространство: 200м2 Размер участка: 400м2 Спальни: 4Ва…
Вилла 3 спальни
Дубровник, Хорватия
2 ванных комнат
250 м²
€ 800,000
Центр города: 10 км. Море: 100 м Внутреннее пространство: 250м2 Размер участка: 400м2 …
Дом 5 комнат
Дубровник, Хорватия
5 Количество комнат
115 м²
€ 1,500,000
Инвестиционная возможность, дом с землей, 1-й ряд к морю, Дубровник Дом с землей или редкой …
Вилла 2 спальни
Дубровник, Хорватия
2 ванных комнат
60 м²
€ 800,000
Расположение: Затон (одно из самых престижных мест в Дубровнике) 8 км от старого города Дубр…
Вилла 5 спален
Дубровник, Хорватия
3 ванных комнат
300 м²
€ 1,100,000
Дом расположен прямо на море, всего в нескольких метрах от моря и в нескольких минутах езды …
Вилла 3 спальни
Дубровник, Хорватия
2 ванных комнат
162 м²
€ 2,000,000
Расположение: Дубровник Внутреннее пространство: 162м2 Размер участка: 1240м2 Спальни: 3 Ван…
Вилла 3 спальни
Дубровник, Хорватия
5 ванных комнат
394 м²
€ 2,000,000
Расположение: Дубровник Построен: 2020 Интерьер: 394м2 Размер участка: 426м2 Спальня: Ванна…
Вилла 7 спален
Дубровник, Хорватия
5 ванных комнат
350 м²
€ 1,600,000
Расположение: 15 км от Дубровника Старый город. 1 км от пляжа. Внутреннее пространство: 350м…
Вилла 2 комнаты
Дубровник, Хорватия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
90 м²
€ 480,000
Дубровник, Плоче, трехкомнатная квартира 90 м2 на 1/3 этаже, в старинной дубровницкой вилле.…
Дом 5 комнат
Дубровник, Хорватия
5 Количество комнат
3 ванных комнат
240 м²
€ 990,000
Дубровник - первый ряд к морю Отдельная вилла начала 20 века площадью 240м2 построена на уч…
Дом 9 комнат
Дубровник, Хорватия
9 Количество комнат
495 м²
€ 2,600,000
Дубровник, Лапад особняк в исключительном месте Отдельный каменный дом в очень привлекатель…
Дом 9 комнат
Pobrezje, Хорватия
9 Количество комнат
363 м²
€ 1,350,000
Дом с квартирами 7, парковочными местами 7, 80 м до моря, 363 м2, Лапад Дом с открытым видом…
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты