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Коттеджи в Хорватии

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6 объектов найдено
Коттедж 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Бале, Хорватия
Коттедж 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Бале, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Количество этажей 3
тюк Каменный дом с 107м2 недавно отремонтированный ISTRIA – ХОРВАТИЯ   Другой совет инс…
€299,000
Коттедж 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Пореч, Хорватия
Коттедж 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Пореч, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 300 м²
Количество этажей 3
POREC Каменный дом с большим садом и жилой площадью 195м2 ISTRIA – ХОРВАТИЯ   Немного за…
€385,000
Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Медулин, Хорватия
Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Медулин, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Пула – СИСАН 2 НОВЫХ ТОП ПРАЗДНИКА ИСТРИЯ, ХОРВАТИЯ   Два отличных новых дома для отдыха…
€540,000
Коттедж 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Воднян, Хорватия
Коттедж 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Воднян, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
ВОДНЬЯН Отличный новый дом 98м2 + бассейн Истрия - Хорватия   Примерно в 6 км к востоку …
€420,000
Коттедж 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Медулин, Хорватия
Коттедж 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Медулин, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
Пула - МЕДУЛИН Полностью отремонтированный ( Лето 2022 ) Дом отдыха в Медулине в районе Бан…
€675,000
Коттедж 3 спальни с парковкой, с террасой, с бассейном в Nova Vas, Хорватия
Коттедж 3 спальни с парковкой, с террасой, с бассейном
Nova Vas, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 225 м²
Дом на первом этаже общей площадью 225 м2 и просторный сад 1100 м2 состоит из прихожей, кухн…
€520,000

Параметры недвижимости в Хорватии

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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