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Дома в Studentski, Болгария

1 объект найдено
Дом с Spalni в Район Софии (Столична), Болгария
Дом с Spalni
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 250 м²
Представляем Вам новый проект в столице, София - Витоша таун хаус из 6 фамильных домиков у…
€420,000

Параметры недвижимости в Studentski, Болгария

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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