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Дома в Lozenec, Болгария

1 объект найдено
Дом 10 комнат в Lozenec, Болгария
Дом 10 комнат
Lozenec, Болгария
Комнаты 10
Площадь 500 м²
€660,000

Параметры недвижимости в Lozenec, Болгария

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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