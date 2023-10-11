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Жильё в Люлин, Болгария

квартиры
46
47 объектов найдено
Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 98 м²
Этаж 3/7
DREAM WISHEN REAL ESTATE Продается двухкомнатная квартира в. Lyulin 5 - новое строительство …
€137,800
Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 72 м²
Этаж 13/13
DREAM WISHEN REAL ESTATE Продается двухкомнатная квартира в. Lyulin 10 в коммуникативном мес…
€125,000
Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 46 м²
Этаж 3/7
МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Двухкомнатная квартира на продажу в. Lyulin 5 в тихом месте рядо…
€69,900
Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 108 м²
Этаж 1/5
БЕЗ КОМИССИИ ОТ КУПИТЕЛЯ!!! DREAM WISHEN REAL ESTATE Продается двухкомнатная квартира в. Lyu…
€129,589
Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 77 м²
Этаж 5/8
МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Двухкомнатная квартира на продажу в. Люлин - Центр коммуникативн…
€103,370
Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 75 м²
Этаж 7/8
МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Двухкомнатная квартира на продажу в. Люлин - Центр коммуникативн…
€107,550
Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 119 м²
Этаж 8/8
МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Двухкомнатная квартира на продажу в. Люлин - Центр коммуникативн…
€171,825
Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 109 м²
Этаж 5/8
МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Двухкомнатная квартира на продажу в. Люлин - Центр коммуникативн…
€146,651
Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 101 м²
Этаж 1/16
МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Продается четырехкомнатная квартира в. Люлин 7 в коммуникативном…
€135,000
Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 129 м²
Этаж 3/5
МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Двухкомнатная квартира на продажу в. Люлин 10 в тихом месте рядо…
€173,300
Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 96 м²
Этаж 9/9
МЕЧТА ЖЕЛАЕТ НЕДВИЖИМОСТИ ДЛЯ продажи Трехкомнатная квартира в. Люлин 9. Здание расположено …
€153,900
Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 83 м²
Этаж 5/11
МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Двухкомнатная квартира на продажу в. Lyulin 2 в тихом месте рядо…
€139,000
Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 69 м²
Этаж 2/6
"БЕЗ КОМИССИИ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ!!! DREAM WISHEN REAL ESTATE Двухкомнатная квартира на продажу в…
€85,306
Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 114 м²
Этаж 2/6
БЕЗ КОМИССИИ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ!!! МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Двухкомнатная квартира на продажу…
€141,995
Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 170 м²
Этаж 3/5
БЕЗ КОМИССИИ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ!!! МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Продается четырехкомнатная кварти…
€186,181
Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 46 м²
Этаж 2/8
€83,000
Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 107 м²
Этаж 4/6
МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Двухкомнатная квартира на продажу в. Люлин-Центр в коммуникативн…
€199,900
Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 78 м²
Этаж 4/6
МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Двухкомнатная квартира на продажу в. Люлин-Центр в коммуникативн…
€165,000
Дом в Район Софии (Столична), Болгария
Дом
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 450 м²
Количество этажей 2
DREAM WISHEN REAL ESTATE Дом на продажу в. Lyulin 8 в коммуникативном месте рядом со станцие…
€400,000
Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 86 м²
Этаж 7/8
МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Продается меблированная двухкомнатная квартира в. Lyulin 3 в тих…
€141,500
Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 80 м²
Этаж 2/6
МЕЧТА ЖЕЛАЕТ НЕДВИЖИМОСТЬ Двухкомнатная квартира на продажу в. Люлин-Центр рядом со станцией…
€152,500
Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 86 м²
Этаж 3/6
МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Двухкомнатная квартира на продажу в. Lyulin 2 в коммуникативном …
€138,700
Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 42 м²
Этаж 4/6
МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Двухкомнатная квартира на продажу в. Lyulin 9 в коммуникативном …
€66,500
Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 114 м²
Этаж 5/5
МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Двухкомнатная квартира на продажу в. Люлин 10 в тихом месте рядо…
€130,200
Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 75 м²
Этаж 2/5
МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Двухкомнатная квартира на продажу в. Люлин 10 в тихом месте рядо…
€93,635
Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 108 м²
Этаж 3/5
МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Двухкомнатная квартира на продажу в. Люлин 10 в тихом месте рядо…
€145,300
Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 40 м²
Этаж 2/16
МЕЧТА ЖЕЛАЕТ НЕДВИЖИМОСТЬ Двухкомнатная квартира на продажу в. Люлин 2 в коммуникативном мес…
€51,940
Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 66 м²
Этаж 2/16
МЕЧТА ЖЕЛАЕТ НЕДВИЖИМОСТЬ Двухкомнатная квартира на продажу в. Люлин 2 в коммуникативном мес…
€93,280
Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 97 м²
Этаж 2/16
МЕЧТА ЖЕЛАЕТ НЕДВИЖИМОСТИ Продается двухкомнатная квартира в. Люлин 2 в коммуникативном мест…
€120,861
Квартира с баней в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира с баней
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 64 м²
Этаж 2/7
МЕЧТА ЖЕЛАЕТ НЕДВИЖИМОСТЬ Двухкомнатная квартира на продажу в. Люлин - Центр - с хорошим рас…
€87,680

Параметры недвижимости в Люлин, Болгария

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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