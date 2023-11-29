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Квартиры в Люлин, Болгария
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55 объектов найдено
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Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
70 м²
Представляем вашему вниманию самый новый проект в городе София от инвестора с 15-летним оп…
€96,150
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Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
93 м²
4/4
€110,000
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Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
107 м²
6/6
БЕЗ КОМИССИИ ОТ ПОКУПАТЕЛЯ!!! DREAM WISHEN REAL ESTATE Двухкомнатная квартира для продажи в.…
€190,202
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Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
47 м²
2/8
БЕЗ КОМИССИИ ОТ ПОКУПАТЕЛЯ!!! DREAM WISHEN REAL ESTATE Двухкомнатная квартира на продажу в. …
€72,106
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Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
117 м²
4/6
БЕЗ КОМИССИИ ОТ ПОКУПАТЕЛЯ!!! DREAM WISHEN REAL ESTATE Продается четырехкомнатная квартира в…
€181,117
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Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
52 м²
2/6
€75,313
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Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
57 м²
4/6
€87,342
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Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
99 м²
4/6
€143,622
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Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
98 м²
3/7
DREAM WISHEN REAL ESTATE Продается двухкомнатная квартира в. Lyulin 5 - новое строительство …
€137,800
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Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
72 м²
13/13
DREAM WISHEN REAL ESTATE Продается двухкомнатная квартира в. Lyulin 10 в коммуникативном мес…
€125,000
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Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
46 м²
3/7
МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Двухкомнатная квартира на продажу в. Lyulin 5 в тихом месте рядо…
€69,900
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Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
108 м²
1/5
БЕЗ КОМИССИИ ОТ КУПИТЕЛЯ!!! DREAM WISHEN REAL ESTATE Продается двухкомнатная квартира в. Lyu…
€129,589
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Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
119 м²
8/8
МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Двухкомнатная квартира на продажу в. Люлин - Центр коммуникативн…
€171,825
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Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
75 м²
7/8
МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Двухкомнатная квартира на продажу в. Люлин - Центр коммуникативн…
€107,550
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Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
77 м²
5/8
МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Двухкомнатная квартира на продажу в. Люлин - Центр коммуникативн…
€103,370
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Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
109 м²
5/8
МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Двухкомнатная квартира на продажу в. Люлин - Центр коммуникативн…
€146,651
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Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
129 м²
3/5
МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Двухкомнатная квартира на продажу в. Люлин 10 в тихом месте рядо…
€173,300
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Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
96 м²
9/9
МЕЧТА ЖЕЛАЕТ НЕДВИЖИМОСТИ ДЛЯ продажи Трехкомнатная квартира в. Люлин 9. Здание расположено …
€153,900
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Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
83 м²
5/11
МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Двухкомнатная квартира на продажу в. Lyulin 2 в тихом месте рядо…
€139,000
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Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
114 м²
2/6
БЕЗ КОМИССИИ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ!!! МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Двухкомнатная квартира на продажу…
€141,995
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Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
69 м²
2/6
"БЕЗ КОМИССИИ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ!!! DREAM WISHEN REAL ESTATE Двухкомнатная квартира на продажу в…
€85,306
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Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
170 м²
3/5
БЕЗ КОМИССИИ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ!!! МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Продается четырехкомнатная кварти…
€186,181
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Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
46 м²
2/8
€83,000
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Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
107 м²
4/6
МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Двухкомнатная квартира на продажу в. Люлин-Центр в коммуникативн…
€199,900
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Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
78 м²
4/6
МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Двухкомнатная квартира на продажу в. Люлин-Центр в коммуникативн…
€165,000
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Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
86 м²
7/8
МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Продается меблированная двухкомнатная квартира в. Lyulin 3 в тих…
€141,500
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Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
80 м²
2/6
МЕЧТА ЖЕЛАЕТ НЕДВИЖИМОСТЬ Двухкомнатная квартира на продажу в. Люлин-Центр рядом со станцией…
€152,500
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Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
86 м²
3/6
МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Двухкомнатная квартира на продажу в. Lyulin 2 в коммуникативном …
€138,700
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Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
42 м²
4/6
МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Двухкомнатная квартира на продажу в. Lyulin 9 в коммуникативном …
€66,500
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Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
114 м²
5/5
МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Двухкомнатная квартира на продажу в. Люлин 10 в тихом месте рядо…
€130,200
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