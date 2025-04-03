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Купить квартиру в Vila do Conde, Португалия

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1 объект найдено
Квартира 1 спальня в Vila do Conde, Португалия
Квартира 1 спальня
Vila do Conde, Португалия
Количество спален 1
Площадь 69 м²
Квартира 69 м2 с видом на океан, 1 спальней и гаражом в новом комплексе Legacy Living, распо…
$412,574
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов