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Таунхаусы в Sao Goncalo de Lagos, Португалия

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1 объект найдено
Таунхаус 4 спальни в Лагос, Португалия
Таунхаус 4 спальни
Лагос, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 145 м²
Всего в нескольких минутах ходьбы от пляжа Порту-де-Мош, всех основных услуг и достопримечат…
€610,000
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Параметры недвижимости в Sao Goncalo de Lagos, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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