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Купить квартиру в Santa Marinha e Sao Pedro da Afurada, Португалия

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3 объекта найдено
Квартира 3 спальни в Santa Marinha e Sao Pedro da Afurada, Португалия
Квартира 3 спальни
Santa Marinha e Sao Pedro da Afurada, Португалия
Количество спален 3
Площадь 233 м²
 Дуплекс с 3 спальнями, 147 кв.м., балконом 16 кв.м., террасой 62 кв.м. и гаражом на 3 места…
€615,000
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Квартира 3 спальни в Santa Marinha e Sao Pedro da Afurada, Португалия
Квартира 3 спальни
Santa Marinha e Sao Pedro da Afurada, Португалия
Количество спален 3
Площадь 127 м²
Квартира с 3 спальнями площадью 127 кв. м, балконом площадью 8 кв. м и 2 парковочными местам…
€440,500
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Квартира 2 спальни в Santa Marinha e Sao Pedro da Afurada, Португалия
Квартира 2 спальни
Santa Marinha e Sao Pedro da Afurada, Португалия
Количество спален 2
Площадь 88 м²
Квартира с 2 спальнями площадью 88 кв. м, балконом площадью 9 кв. м и 1 парковочным местом н…
€345,000
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Параметры недвижимости в Santa Marinha e Sao Pedro da Afurada, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
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