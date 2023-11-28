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Виллы в Ribeira Brava, Португалия

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1 объект найдено
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с садом в Ribeira Brava, Португалия
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с садом
Ribeira Brava, Португалия
Количество спален 4
Площадь 285 м²
Совершенно новая двухэтажная вилла. На верхнем этаже находятся три спальни с ванными комната…
€600,000
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