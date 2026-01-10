Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Португалия
  3. Povoa de Lanhoso
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Povoa de Lanhoso, Португалия

2 объекта найдено
Дом 6 спален в Taide, Португалия
Дом 6 спален
Taide, Португалия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 144 м²
Вилла с 6 спальнями площадью 1144 кв.м., крытые и открытые бассейны, джакузи, сад, гараж и ч…
$1,69 млн
Оставить заявку
Дом 6 спален в Taide, Португалия
Дом 6 спален
Taide, Португалия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 144 м²
Вилла с 6 спальнями площадью 1144 кв.м., крытые и открытые бассейны, джакузи, сад, гараж и ч…
$1,69 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти