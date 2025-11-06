Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Португалия
  3. Oeiras
  4. Жилая
  5. Таунхаус

Таунхаусы в Oeiras, Португалия

1 объект найдено
Таунхаус 7 комнат в Oeiras, Португалия
Таунхаус 7 комнат
Oeiras, Португалия
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 307 м²
Количество этажей 3
Продаётся просторный 3 этажный таунхаус с прекрасным видом в Карнашиде, Оэйраш. Пять километ…
$1,17 млн
