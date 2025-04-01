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Дома с видом на море в Oeiras e Sao Juliao da Barra Paco de Arcos e Caxias, Португалия

1 объект найдено
Вилла с балконом, с кондиционером, с видом на море в Oeiras, Португалия
Вилла с балконом, с кондиционером, с видом на море
Oeiras, Португалия
Количество спален 3
Площадь 400 м²
Кондоминиум  находится недалеко от океана, железнодорожного вокзала, школы St Julian's Schoo…
$2,79 млн
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Параметры недвижимости в Oeiras e Sao Juliao da Barra Paco de Arcos e Caxias, Португалия

с гаражом
с садом
с террасой
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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