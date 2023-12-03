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Купить квартиру в Moncarapacho e Fuseta, Португалия

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1 объект найдено
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с гаражом в Olhao, Португалия
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с гаражом
Olhao, Португалия
Количество спален 2
Площадь 115 м²
Квартира с 2 спальнями, новая, 115 кв.м (общая площадь), балконы и 1 парковочное место, в ко…
€295,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Moncarapacho e Fuseta, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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