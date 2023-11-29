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Пентхаусы в Misericordia, Португалия

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1 объект найдено
Пентхаус 2 спальни в центре города, с видом на город, с парком в Misericordia, Португалия
Пентхаус 2 спальни в центре города, с видом на город, с парком
Misericordia, Португалия
Количество спален 2
Площадь 120 м²
Новостройка в Lapa, с гаражом и видом на реку Тежу. Последний 5 этаж.Престижное и очень благ…
€1,50 млн
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Параметры недвижимости в Misericordia, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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