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Инвестиционная недвижимость в Loule, Португалия

коммерческая недвижимость
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Инвестиционная В архив
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2 объекта найдено
Инвестиционная в Loule, Португалия
Инвестиционная
Loule, Португалия
Количество этажей 3
Это здание находится в 25 км от аэропорта Фаро, в 10 км от самых символичных пляжей Алгарве …
€495,000
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Инвестиционная в Loule, Португалия
Инвестиционная
Loule, Португалия
Количество этажей 2
Здание состоит из 2 этажей, с смешанным использованием жилья, торговли и услуг, расположенно…
€1,25 млн
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