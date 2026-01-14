Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Португалия
  3. Лиссабон
  4. Долгосрочная аренда
  5. Пентхаус

Долгосрочная аренда пентхаусов в Лиссабоне, Португалия

1 объект найдено
Трёхкомнатная квартира с балконом, расположенная на улице Rua Conde Redondo, в Лиссабоне. в Лиссабон, Португалия
Трёхкомнатная квартира с балконом, расположенная на улице Rua Conde Redondo, в Лиссабоне.
Лиссабон, Португалия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Этаж 5/5
Квартира находится в здании традиционной лиссабонской архитектуры и отличается просторными п…
$2,858
в месяц
Агентство
Blackoak
Языки общения
English, Portugues
