Дома в Lavra, Португалия

2 объекта найдено
Дом 5 спален в Lavra, Португалия
Дом 5 спален
Lavra, Португалия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 600 м²
5-комнатная вилла с 600 кв.м валовой частной площади, гараж на два автомобиля, на второй лин…
$1,02 млн
