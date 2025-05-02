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Долгосрочная аренда квартир и апартаментов с террасой в Lagoa, Португалия

Estombar e Parchal
4
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3 объекта найдено
Квартира 1 комната в Parchal, Португалия
Квартира 1 комната
Parchal, Португалия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Количество этажей 3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$886
в месяц
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 3 комнаты в Parchal, Португалия
Квартира 3 комнаты
Parchal, Португалия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 1/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$1,584
в месяц
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 2 комнаты в Parchal, Португалия
Квартира 2 комнаты
Parchal, Португалия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Количество этажей 3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$1,064
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
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Параметры недвижимости в Lagoa, Португалия

с бассейном