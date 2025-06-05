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Купить квартиру в Guimaraes, Португалия

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2 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Guimaraes, Португалия
Квартира 2 спальни
Guimaraes, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 141 м²
New 2-Bedroom apartment of a high standard in Guimarães!!
$375,636
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Квартира 3 спальни в Guimaraes, Португалия
Квартира 3 спальни
Guimaraes, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 178 м²
New 3-Bedroom apartment of a high standard in Guimarães!!
$307,339
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Параметры недвижимости в Guimaraes, Португалия

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