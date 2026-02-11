Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Португалия
  3. Эшпозенде
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Эшпозенде, Португалия

9 объектов найдено
Дом в Marinhas, Португалия
Дом
Marinhas, Португалия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 792 м²
Склад площадью 792 кв.м. в центре Фару, Алгарве. Пространство также включает в себя два скла…
$582,683
Оставить заявку
Дом 5 спален в Эшпозенде, Португалия
Дом 5 спален
Эшпозенде, Португалия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 417 м²
5-комнатная вилла с 417 кв.м валовой частной площади, бассейном, садом и гаражом, расположен…
$3,44 млн
Оставить заявку
Дом в Marinhas, Португалия
Дом
Marinhas, Португалия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 792 м²
Warehouse with 792 sqm of gross area in the centre of Faro, Algarve. The space also comprise…
$583,775
Оставить заявку
NicoleNicole
Дом в Marinhas, Португалия
Дом
Marinhas, Португалия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 792 м²
Warehouse with 792 sqm of gross area in the centre of Faro, Algarve. The space also comprise…
$583,775
Оставить заявку
Дом 5 спален в Эшпозенде, Португалия
Дом 5 спален
Эшпозенде, Португалия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 417 м²
5-комнатная вилла с 417 кв.м валовой частной площади, бассейном, садом и гаражом, расположен…
$3,44 млн
Оставить заявку
Дом 5 спален в Эшпозенде, Португалия
Дом 5 спален
Эшпозенде, Португалия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 417 м²
5-комнатная вилла с 417 кв.м валовой частной площади, бассейном, садом и гаражом, расположен…
$3,44 млн
Оставить заявку
Turn KeyTurn Key
Дом в Marinhas, Португалия
Дом
Marinhas, Португалия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 792 м²
Склад площадью 792 кв.м. в центре Фару, Алгарве. Пространство также включает в себя два скла…
$582,683
Оставить заявку
Дом 5 спален в Эшпозенде, Португалия
Дом 5 спален
Эшпозенде, Португалия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 417 м²
5-комнатная вилла с 417 кв.м валовой частной площади, бассейном, садом и гаражом, расположен…
$3,44 млн
Оставить заявку
Вилла в Эшпозенде, Португалия
Вилла
Эшпозенде, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 228 м²
Очаровательная вилла с 3 спальнями на участке площадью 230 м² с прекрасным расположением в н…
$522,860
Оставить заявку
Vienna PropertyVienna Property

Параметры недвижимости в Эшпозенде, Португалия

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти