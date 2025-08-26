Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Португалия
  3. Жилая
  4. Коттедж
  5. Недвижимость возле озера

Коттеджи возле озера в Португалии

1 объект найдено
Коттедж 6 комнат в Ferreira do Zezere, Португалия
Коттедж 6 комнат
Ferreira do Zezere, Португалия
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 144 м²
Этаж 2/2
Интересное инвестиционное предложение поступило в продажу. Три позиции 1. Участок, площадь 5…
$337,524
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
