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Виллы в Conceicao e Estoi, Португалия

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4 объекта найдено
Вилла 6 спален в Conceicao e Estoi, Португалия
Вилла 6 спален
Conceicao e Estoi, Португалия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Это выдающееся место жительства расположено в сельской местности и обеспечивает абсолютную к…
€5,85 млн
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Вилла 5 спален в Conceicao e Estoi, Португалия
Вилла 5 спален
Conceicao e Estoi, Португалия
Количество спален 5
Площадь 204 м²
Загородный дом с 5 спальнями расположен в районе Alcaria Cova. Вилла построена на двух эта…
€690,000
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Вилла 3 спальни в Conceicao e Estoi, Португалия
Вилла 3 спальни
Conceicao e Estoi, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 327 м²
Столетнее здание полностью отреставрировано, сохранив характеристики деревенской конструкции…
€750,000
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Вилла 3 спальни с Spalni в Conceicao e Estoi, Португалия
Вилла 3 спальни с Spalni
Conceicao e Estoi, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 269 м²
Количество этажей 2
€750,000
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Параметры недвижимости в Conceicao e Estoi, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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