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Купить квартиру в Conceicao e Estoi, Португалия

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1 объект найдено
Квартира 5 спален с vid na gory в Conceicao e Estoi, Португалия
Квартира 5 спален с vid na gory
Conceicao e Estoi, Португалия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€235,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Параметры недвижимости в Conceicao e Estoi, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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