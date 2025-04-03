Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Португалия
  3. Caldas da Rainha
  4. Жилая
  5. Вилла
  6. Бассейн

Виллы с бассейном в Caldas da Rainha, Португалия

Вилла Удалить
Очистить
1 объект найдено
Вилла с балконом, с кондиционером, с террасой в Nadadouro, Португалия
Вилла с балконом, с кондиционером, с террасой
Nadadouro, Португалия
Количество спален 4
Площадь 291 м²
Вилла в Лагоа-де-Обидуш, рядом с пляжем и полями для гольфа, на участке 1163 м2.Традиционная…
$1,19 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Caldas da Rainha, Португалия

с гаражом
с садом
с террасой
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти