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Виллы в Caldas da Rainha, Португалия

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1 объект найдено
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой в Nadadouro, Португалия
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой
Nadadouro, Португалия
Количество спален 4
Площадь 291 м²
Вилла в Лагоа-де-Обидуш, рядом с пляжем и полями для гольфа, на участке 1163 м2.Традиционная…
€1,09 млн
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Параметры недвижимости в Caldas da Rainha, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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