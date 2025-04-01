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Купить квартиру в Belem, Португалия

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3 объекта найдено
Квартира 4 спальни в Belem, Португалия
Квартира 4 спальни
Belem, Португалия
Количество спален 4
Площадь 281 м²
Новое здание Sky Restelo  расположено в исторической зоне Restelo (São Francisco Xavier), на…
$1,52 млн
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Квартира 3 спальни в Belem, Португалия
Квартира 3 спальни
Belem, Португалия
Количество спален 3
Площадь 140 м²
Квартира с 3 спальнями площадью 124 кв. м, террасой 17 кв. м, 2 парковочными местами и кладо…
$775,811
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Квартира 2 спальни в Belem, Португалия
Квартира 2 спальни
Belem, Португалия
Количество спален 2
Площадь 105 м²
Квартира с 2 спальнями площадью 90 кв. м, террасой 15 кв. м, 2 парковочными местами и кладов…
$655,509
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Параметры недвижимости в Belem, Португалия

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