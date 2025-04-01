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Купить квартиру в Belem, Португалия

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3 объекта найдено
Квартира 3 спальни в Belem, Португалия
Квартира 3 спальни
Belem, Португалия
Количество спален 3
Площадь 123 м²
Jardim Miraflores - это проект, состоящий из 3 зданий и в общей сложности 119 апартаментовTo…
$595,804
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Квартира 2 спальни в Belem, Португалия
Квартира 2 спальни
Belem, Португалия
Количество спален 2
Площадь 102 м²
Jardim Miraflores - это проект, состоящий из 3 зданий и в общей сложности 119 апартаментовTo…
$474,477
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Квартира 4 спальни в Belem, Португалия
Квартира 4 спальни
Belem, Португалия
Количество спален 4
Площадь 172 м²
Jardim Miraflores - это проект, состоящий из 3 зданий и в общей сложности 119 апартаментовTo…
$865,541
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Параметры недвижимости в Belem, Португалия

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