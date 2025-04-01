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Купить квартиру в Belem, Португалия

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8 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Belem, Португалия
Квартира 3 спальни
Belem, Португалия
Количество спален 3
Площадь 123 м²
Jardim Miraflores - это проект, состоящий из 3 зданий и в общей сложности 119 апартаментовTo…
$595,804
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Квартира 2 спальни в Belem, Португалия
Квартира 2 спальни
Belem, Португалия
Количество спален 2
Площадь 74 м²
Квартира с 2 спальнями площадью 74 кв. м, балконом 19 кв. м, 1 парковочным местом и кладовой…
$500,476
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Квартира 2 спальни в Belem, Португалия
Квартира 2 спальни
Belem, Португалия
Количество спален 2
Площадь 102 м²
Jardim Miraflores - это проект, состоящий из 3 зданий и в общей сложности 119 апартаментовTo…
$474,477
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Квартира 3 спальни в Belem, Португалия
Квартира 3 спальни
Belem, Португалия
Количество спален 3
Площадь 161 м²
Жить в парке Miraflores Park означает жить в городской среде с качественной жизнью и в окруж…
$671,634
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Квартира 1 спальня в Belem, Португалия
Квартира 1 спальня
Belem, Португалия
Количество спален 1
Площадь 70 м²
Квартира с 1 спальней площадью 54 кв. м, балконом 16 кв. м, 1 парковочным местом и кладовой …
$341,233
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Квартира 4 спальни в Belem, Португалия
Квартира 4 спальни
Belem, Португалия
Количество спален 4
Площадь 172 м²
Jardim Miraflores - это проект, состоящий из 3 зданий и в общей сложности 119 апартаментовTo…
$865,541
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Квартира 3 спальни в Belem, Португалия
Квартира 3 спальни
Belem, Португалия
Количество спален 3
Площадь 140 м²
Квартира с 3 спальнями площадью 124 кв. м, террасой 17 кв. м, 2 парковочными местами и кладо…
$775,811
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Квартира 2 спальни в Belem, Португалия
Квартира 2 спальни
Belem, Португалия
Количество спален 2
Площадь 105 м²
Квартира с 2 спальнями площадью 90 кв. м, террасой 15 кв. м, 2 парковочными местами и кладов…
$655,509
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Параметры недвижимости в Belem, Португалия

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