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Купить квартиру в Alges Linda-a-Velha e Cruz Quebrada-Dafundo, Португалия

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2 объекта найдено
Квартира 3 спальни в Oeiras, Португалия
Квартира 3 спальни
Oeiras, Португалия
Количество спален 3
Площадь 170 м²
Квартира с 3 спальнями площадью 129 кв. м, открытая зона площадью 42 кв. м, в новейшем проек…
$807,044
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Квартира 3 спальни в Oeiras, Португалия
Квартира 3 спальни
Oeiras, Португалия
Количество спален 3
Площадь 137 м²
Квартира с тремя спальнями площадью 137 кв. м, расположена в здании нового комплекса Zume Fl…
$714,965
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Параметры недвижимости в Alges Linda-a-Velha e Cruz Quebrada-Dafundo, Португалия

с садом
с террасой
с бассейном
Недорогая
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