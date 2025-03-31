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Купить квартиру в Alges Linda-a-Velha e Cruz Quebrada-Dafundo, Португалия

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1 объект найдено
Квартира 3 спальни в Oeiras, Португалия
Квартира 3 спальни
Oeiras, Португалия
Количество спален 3
Площадь 170 м²
Квартира с 3 спальнями площадью 129 кв. м, открытая зона площадью 42 кв. м, в новейшем проек…
$807,044
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Параметры недвижимости в Alges Linda-a-Velha e Cruz Quebrada-Dafundo, Португалия

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