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Купить квартиру в Albufeira e Olhos de Agua, Португалия

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20 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Албуфейра, Португалия
Квартира 2 спальни
Албуфейра, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
2-комнатная квартира с видом на море и террасой - Albufeira Расположен в кондоминиуме в 2 ша…
€450,000
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Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Албуфейра, Португалия
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Албуфейра, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Этаж 3/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€290,000
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
+351967733803 rui.neves@habita.com
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Албуфейра, Португалия
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Албуфейра, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Этаж 1/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€298,000
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
+351918696380 mia.heinonen@habita.com
Квартира 2 спальни в Albufeira, Португалия
Квартира 2 спальни
Albufeira, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Роскошная квартира с 2 спальней на эксклюзивном морском курорте, с 52 квартирами, расположен…
€750,000
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Квартира 1 спальня в Albufeira, Португалия
Квартира 1 спальня
Albufeira, Португалия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Роскошная квартира с 1 спальней на эксклюзивном морском курорте, с 52 квартирами, расположен…
€545,000
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Квартира 2 спальни с балконом, с гаражом, с Онлайн-показ в Албуфейра, Португалия
Квартира 2 спальни с балконом, с гаражом, с Онлайн-показ
Албуфейра, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 167 м²
Этот объект недвижимости подходит для программы Золотая Виза Апартаменты с двумя спальням…
€1,10 млн
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Квартира 2 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном в Албуфейра, Португалия
Квартира 2 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном
Албуфейра, Португалия
Количество спален 2
Площадь 122 м²
Расположенный на холмах над Албуфейрой в самом сердце Алгарве, Quinta Dourada представляет с…
€550,000
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Квартира 3 спальни в Албуфейра, Португалия
Квартира 3 спальни
Албуфейра, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 137 м²
Роскошный комплекс, состоящий из 18 квартир с высоким качеством строительства и видом на мор…
€590,000
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Квартира в Albufeira, Португалия
Квартира
Albufeira, Португалия
Bayline - это эксклюзивная недвижимость на берегу моря для продажи, комплекс апартаментов с …
€265,000
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Квартира 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Албуфейра, Португалия
Квартира 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Албуфейра, Португалия
Количество спален 3
Площадь 129 м²
Квартира с 3 спальнями, 129 кв.м, совершенно новая, с 2 парковками и балконом, площадью 20 к…
€510,000
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Квартира 1 спальня в Albufeira, Португалия
Квартира 1 спальня
Albufeira, Португалия
Количество спален 1
Площадь 129 м²
Апартаменты с тремя спальнями площадью 129,70m² и верандой 36,20m² Высокое качество жизни с …
€530,000
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Квартира 1 спальня в Albufeira, Португалия
Квартира 1 спальня
Albufeira, Португалия
Количество спален 1
Площадь 128 м²
Апартаменты с тремя спальнями площадью 128,50m² и верандой 20,40m² Высокое качество жизни с …
€450,000
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Квартира 1 спальня в Albufeira, Португалия
Квартира 1 спальня
Albufeira, Португалия
Количество спален 1
Площадь 129 м²
Апартаменты с тремя спальнями площадью 129,40 и верандой 20,40m² Высокое качество жизни с ун…
€465,000
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Квартира 1 спальня в Albufeira, Португалия
Квартира 1 спальня
Albufeira, Португалия
Количество спален 1
Площадь 129 м²
Апартаменты с тремя спальнями площадью 129,70m² и верандой 20,40m² Высокое качество жизни с …
€440,000
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Квартира 1 спальня в Albufeira, Португалия
Квартира 1 спальня
Albufeira, Португалия
Количество спален 1
Площадь 129 м²
Апартаменты с тремя спальнями площадью 129,70 и верандой 20,40m² Высокое качество жизни с ун…
€455,000
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Квартира 1 спальня в Albufeira, Португалия
Квартира 1 спальня
Albufeira, Португалия
Количество спален 1
Площадь 129 м²
Апартаменты с тремя спальнями площадью 129,70m² и верандой 20,40m² Высокое качество жизни с …
€435,000
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Квартира 1 спальня в Albufeira, Португалия
Квартира 1 спальня
Albufeira, Португалия
Количество спален 1
Площадь 129 м²
Апартаменты с тремя спальнями площадью 129,70m² и верандой 20,40m² Высокое качество жизни с …
€455,000
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Квартира 1 спальня в Albufeira, Португалия
Квартира 1 спальня
Albufeira, Португалия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
€155,000
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Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Албуфейра, Португалия
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Албуфейра, Португалия
Количество спален 2
Площадь 136 м²
Выберите одну из трех различных планировок, площадью 108-136 кв. Каждая из этих квартир имее…
€850,000
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Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в Албуфейра, Португалия
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Албуфейра, Португалия
Количество спален 3
Площадь 188 м²
Эти элегантные апартаменты площадь. 178–188 кв.м, включая элитную кухню и гостиную, главную …
€1,40 млн
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Параметры недвижимости в Albufeira e Olhos de Agua, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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