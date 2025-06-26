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Жильё в Велюнь, Польша

1 объект найдено
Студия 1 комната в Велюнь, Польша
Студия 1 комната
Велюнь, Польша
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Квартира-студия на продажу в центре города Лодзь. Размер 31,18 м2лицом к северу Пол: 1-й эта…
$94,299
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Агентство
Fox Promotion S.C
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