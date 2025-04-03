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Жильё в Татровский повят, Польша

4 объекта найдено
Вилла 5 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Koscielisko, Польша
Вилла 5 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Koscielisko, Польша
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 224 м²
Количество этажей 2
UNIQUE HOUSE FROM 1934 ON THE BORDER OF ZAKOPANE AND KOŚCIELISKO - STYLISH PROPERTY WITH GIE…
$948,196
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Вилла 5 комнат с видом на горы, с панорамным видом, с Вид на природу в Закопане, Польша
Вилла 5 комнат с видом на горы, с панорамным видом, с Вид на природу
Закопане, Польша
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 224 м²
Количество этажей 2
UNIQUE HOUSE FROM 1934 ON THE BORDER OF ZAKOPANE AND KOŚCIELISKO STYLISH PROPERTY WITH A VIE…
$948,196
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Квартира 3 комнаты в Bialka Tatrzanska, Польша
Квартира 3 комнаты
Bialka Tatrzanska, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 4/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$331,011
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 2 комнаты в Bialka Tatrzanska, Польша
Квартира 2 комнаты
Bialka Tatrzanska, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 1/3
У нас есть дополнение для вас! Мы представляем на продажу инвестиционные квартиры, в которых…
$239,401
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
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Параметры недвижимости в Татровский повят, Польша

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
Недорогая
Элитная
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