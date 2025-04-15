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Дома в Щецинецком повяте, Польша

gmina Szczecinek
4
4 объекта найдено
Дом 14 комнат в Dobrogoszcz, Польша
Дом 14 комнат
Dobrogoszcz, Польша
Число комнат 14
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 300 м²
Представляем вам современный комплекс круглогодичных дач, курорт Вудхаус.Вся недвижимость со…
$424,656
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Коттедж 2 комнаты в Dobrogoszcz, Польша
Коттедж 2 комнаты
Dobrogoszcz, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Представляем вам коттедж Premium в предложении современного комплекса круглогодичных бунгало…
$102,923
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Дом 3 комнаты в Dobrogoszcz, Польша
Дом 3 комнаты
Dobrogoszcz, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Мы представляем вам стандартный коттедж в предложении современного комплекса круглогодичных …
$79,110
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Агентство
Fox Promotion S.C
Языки общения
English, Polski, Français
Дом 3 комнаты в Dobrogoszcz, Польша
Дом 3 комнаты
Dobrogoszcz, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Представляем вам коттедж Premium в предложении современного комплекса круглогодичных бунгало…
$81,756
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Fox Promotion S.C
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