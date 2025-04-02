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Жильё в Сьрёдский повят, Польша

gmina Zaniemysl
3
6 объектов найдено
Дом в Sulecinek, Польша
Дом
Sulecinek, Польша
Площадь 100 м²
$180,794
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Etalon Estate Group
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Квартира в Jeziory Wielkie, Польша
Квартира
Jeziory Wielkie, Польша
Площадь 587 м²
Продается складское помещение с офисной частью, общей площадью 587 м2, на участке 1469 м2, в…
$503,712
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Дом в Sulecinek, Польша
Дом
Sulecinek, Польша
Площадь 100 м²
Приглашаю вас ознакомиться с предложением продажи дома (экстремального сегмента) в тройном здании
$180,640
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Etalon Estate Group
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Дом в Zaniemysl, Польша
Дом
Zaniemysl, Польша
Площадь 182 м²
Вы ищете место, где вы можете найти мир и гармонию вдали от городского шума? Мечтаете о доме…
$330,642
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Etalon Estate Group
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Дом в Jaszkowo, Польша
Дом
Jaszkowo, Польша
Площадь 138 м²
Современный дизайн дома на первом этаже с четырехэтажной крышей - это уникальное предложение…
$110,723
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Квартира в Сьрода-Велькопольска, Польша
Квартира
Сьрода-Велькопольска, Польша
Площадь 1 119 м²
Приглашаю Вас ознакомиться с предложением о продаже идеально расположенных на карте среды Ве…
$101,169
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