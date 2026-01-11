Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Польша
  3. Скерневице
  4. Жилая

Жилье в Скерневице, Польша

1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Скерневице, Польша
Квартира 3 комнаты
Скерневице, Польша
Число комнат 3
Площадь 90 м²
Коротко: Исключительная квартира 90,4 м2 | В климатическом таунхаусе | центр города - Аллея …
$325,945
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Zaitseva Estates
Языки общения
Русский, Polski
Telegram Написать в Telegram
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Скерневице, Польша

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти