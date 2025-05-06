Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Польша
  3. Познанский повят
  4. Долгосрочная аренда
  5. Квартира

Долгосрочная аренда квартир и апартаментов в Познанском повяте, Польша

gmina Swarzedz
3
Квартира Удалить
Очистить
14 объектов найдено
Квартира в Dziecmierowo, Польша
Квартира
Dziecmierowo, Польша
Площадь 5 000 м²
Я рекомендую парковки для аренды с площадью 5000 м2 и 12 000 м2. Возможность аренды одной па…
$1,322
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Квартира в Szewce, Польша
Квартира
Szewce, Польша
Площадь 2 018 м²
Для аренды земельного участка площадью 2000 м2 - Шевце, коммуна Бук, ул. Буковска
$1,058
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Квартира 2 комнаты в Победзиска, Польша
Квартира 2 комнаты
Победзиска, Польша
Число комнат 2
Площадь 40 м²
Новая, комфортабельная 2-комнатная квартира с большим балконом в аренду в Побиедзиско. Ищете…
$489
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Квартира в Pozegowo, Польша
Квартира
Pozegowo, Польша
Площадь 1 100 м²
Дамы и господа, я хотел бы представить коммерческую землю в аренду площадью 1100 м2 для обсл…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Квартира в Pozegowo, Польша
Квартира
Pozegowo, Польша
Площадь 27 м²
Для аренды офисно-сервисных помещений площадью 35 м2, расположенных на первом этаже нового т…
$277
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Квартира в Сважендз, Польша
Квартира
Сважендз, Польша
Площадь 157 м²
Объектом предложения является офисное здание с полезной площадью 156,67 кв.м., расположенное…
$3,437
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Квартира в Kruszewnia, Польша
Квартира
Kruszewnia, Польша
Площадь 36 м²
Объект обслуживания 35,62 м2 в аренду - новые инвестиции на улице Средзка в Крусевени
$941
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Квартира в Познанский повят, Польша
Квартира
Познанский повят, Польша
Площадь 180 м²
Недвижимость находится в трехэтажном здании в Уль. Волковыска. Для аренды 2-й этаж 180м2 (ск…
$1,454
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Квартира 3 комнаты в Dopiewiec, Польша
Квартира 3 комнаты
Dopiewiec, Польша
Число комнат 3
Площадь 55 м²
Для аренды новой 3-комнатной квартиры - Dopiewiec, p. Dąbrowka Forest Polana Имею удовольств…
$793
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Квартира в Jelonek, Польша
Квартира
Jelonek, Польша
Площадь 21 м²
для аренды коммерческих помещений в коммуне Елонек Сухой лес. - 1 этаж, - общие части; кухон…
$272
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Квартира в Paczkowo, Польша
Квартира
Paczkowo, Польша
Площадь 300 м²
Для аренды вся недвижимость в высоком стандарте, предназначенная для найма сотрудников. Идеа…
$3,437
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Квартира в Костшин, Польша
Квартира
Костшин, Польша
Площадь 46 м²
Предлагаю в аренду просторное и функциональное коммерческое помещение площадью 46,22 м2, рас…
$530
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Квартира 2 комнаты в Batorowo, Польша
Квартира 2 комнаты
Batorowo, Польша
Число комнат 2
Площадь 46 м²
BALKONE BALKONE BALKONE BALKONE BALKONE BALKONE BALKONE BALKONE BALKONE BALKONE BALKONE BALK…
$621
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Квартира в Jelonek, Польша
Квартира
Jelonek, Польша
Площадь 160 м²
Хорошо расположенное коммерческое помещение в Джелонеке рядом с Сухи Лас
$2,496
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська