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Долгосрочная аренда студий в Пабьянице, Польша

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1 объект найдено
Студия 1 комната в Пабьянице, Польша
Студия 1 комната
Пабьянице, Польша
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Мы предлагаем новую, стильную и очень просторную студию площадью 32 м2 с кроватью в инвестиц…
$568
в месяц
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Агентство
Fox Promotion S.C
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