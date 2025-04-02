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Долгосрочная аренда квартир и апартаментов в Пабьянице, Польша

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3 объекта найдено
Квартира в Пабьянице, Польша
Квартира
Пабьянице, Польша
Площадь 48 м²
Жилой дом на улице Rzgowska в Лодзи - это объект, который расположен в юго-восточной части г…
$454
в месяц
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Etalon Estate Group
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Студия 1 комната в Пабьянице, Польша
Студия 1 комната
Пабьянице, Польша
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Мы предлагаем новую, стильную и очень просторную студию площадью 32 м2 с кроватью в инвестиц…
$568
в месяц
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Агентство
Fox Promotion S.C
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Квартира 2 комнаты в Пабьянице, Польша
Квартира 2 комнаты
Пабьянице, Польша
Число комнат 2
Площадь 43 м²
Лодзь уль. Друновская – для аренды новой 2-комнатной квартиры площадью 43 м2, для первой аре…
$645
в месяц
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Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Realting.com
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