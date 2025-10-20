Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Польша
  3. Отвоцк
  4. Долгосрочная аренда
  5. Квартира

Долгосрочная аренда квартир и апартаментов в Отвоцке, Польша

Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 1 комната в Отвоцк, Польша
Квартира 1 комната
Отвоцк, Польша
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 2/3
Сдается функциональная студия площадью 33 м², расположенная на ул. Sosnowa в городе Otwock. …
$657
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
OKEASK
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
Realting.com
Перейти